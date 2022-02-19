В Общественной палате области состоялось межкомиссионное заседание по обсуждению Хартии «Цифровая этика детства»

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В мероприятии кроме членов Общественной палаты области приняли участие заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Чинаева, а также представители общественных организаций, гражданского сообщества и эксперты.Активное участие в дискуссии приняли председатель Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» Наталия Биюн, председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева, предприниматель и общественный деятель, руководитель движения «Антилидер» в г. Саратове Илья Левин, руководитель Комитета по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Большого экспертного Совета по правам ребенка в Саратовской области, директор Автономной некоммерческой организации поддержи семьи и детства «Всегда рядом» Лилия Пастушкова, руководитель благотворительного проекта «Мы вместе детям» Елена Шебалова, представитель родительского сообщества города Вера Брежнева.Все выступающие отметили актуальность и огромную важность Хартии в современных реалиях. По словами Ирины Чинаевой, интерес детей к Интернету нельзя отрицать, и препятствовать их присутствию там бессмысленно. Но при этом чрезвычайно важно сделать все возможное, чтобы помочь им адаптироваться к интернет-среде, не запретить, а именно научить, показать пример ответственного и безопасного использования интернет-ресурсов.Безопасность детей в цифровом пространстве от кибератак, троллинга, буллинга является важной и многогранной задачей, поэтому в ее решение должны активно включаться не только родители и педагоги, но и институты гражданского общества. Как отметила заместитель председателя Общественной палаты области Алла Фетисова, участие в Хартии крупных медиа-холдингов и интернет провайдеров даст общественным организациям возможность выступать с инициативами, согласовывать свои действия, принимать совместные решения и вырабатывать важные предложения для защиты детей в медиа пространстве.Выступающие обратили внимание на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния. Илья Левин выразил мнение об актуальности и своевременности обсуждаемой темы, необходимости тесного взаимодействия органов власти, общественности, образовательной системы и института семьи.По его словам, не так давно интернет-компании делали, что хотят, не было возможности убрать незаконные материалы, сейчас государство уже может привлекать даже огромные корпорации к ответственности и ограждать общество от опасного контента.В ходе обсуждения участники заседания выразили согласие с принципами Хартии и призвали как некоммерческие, так и коммерческие организации присоединиться к такой важной инициативе, а также выступать с инициативами проведения различных просветительских мероприятий (конкурсы, лекции, мастер-классы и кружки) для повышения информационной грамотности детей и их социализации в интернет-пространстве.Хартия «Цифровая этика детства» была создана в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими ИТ- и медиакомпаниями, в числе которых Билайн, холдинг «Газпром-Медиа», Лаборатория Касперского, МегаФон, МТС, VK, Национальная Медиа Группа, Ростелеком и Яндекс. Одна из задач Альянса – развитие механизмов саморегулирования и продвижение принципов социальной ответственности.Создание Хартии стало первым значимым результатом деятельности Альянса в этой сфере. Компании и организации рассматривают принятие на себя добровольных обязательств по защите детей в Сети как ответ на общественный запрос. Он исходит в первую очередь от детей и подростков, которые хотят принимать активное участие в развитии Интернета в соответствии со своими потребностями, интересами и ориентиром на безопасность.В основе «цифровой этики детства» лежат пять основных принципов: уважение ребенка как личности; совместная ответственность всех участников за безопасность детей в цифровой среде; сохранение конфиденциальности (защита персональных данных детей, личной и семейной тайны); инклюзивный подход; сохранение в онлайн-пространстве ценностных ориентиров.