Минтранс выявил неудовлетворительную работу четырех городских маршрутов

просмотров: 361

Через остановочный пункт на улице Чапаева проходят 13 автобусных и троллейбусных маршрутов.Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко отметил: «В последнее время часто поступают обращения граждан, что в вечернее время, в часы пик плохо работает общественный транспорт. Сегодня мы с коллегами из транспортного управления и городской администрации проводим контрольное мероприятие, в ходе которого фиксируем интервал движения. Потом проведем анализ – сопоставим с плановым расписанием».В ходе рейда проверяющие фотографировали водителей общественного транспорта, которые были без масок, а также отмечали наполняемость транспорта, поскольку переполненные автобусы создают дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний.К 20:00 Иван Козаченко подвел предварительные итоги проверки: «Не соблюдают графики движения маршруты 6, 8а и 97; остальные работают в пределах допустимой погрешности. Печально, что 15 троллейбус мы ждем 40 минут из Заводского района в сторону железнодорожного вокзала. С этими перевозчиками совместно с коллегами из городской администрации будем проводить разбирательства по текущей ситуации».Также замминистра отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации недовыпуск транспорта на маршруте связан с болезнью водителей, которые не могут выходить в рейс.По итогам рейда проверяющие приняли решение после работы с перевозчиками провести подобный рейд повторно.