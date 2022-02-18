В начале марта в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
2 марта 2022 года с 10.00 до 11.00 в Саратовской области будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения региона.
С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». Поле выключения электросирен по средствам радиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.
В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовкой области.