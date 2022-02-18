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Саратовский театр оперы и балета приглашает на мероприятия ко Дню защитника Отечества

Новости


В преддверии Дня защитника Отечества Саратовский академический театр оперы и балета подготовил праздничную программу на новой сцене театра.

22 февраля специально по просьбам зрителей в афише заявлен театрализованный концерт «В стиле ретро» с исполнением знаменитых композиций Исаака Дунаевского. Прозвучат мелодии из советских кинофильмов «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Цирк», «Весна», всем знакомые лирические песни и произведения военных лет. В концерте примут участие народный артист СССР Леонид Сметанников, народный артист России Виктор Григорьев, заслуженные артисты России Ольга Кочнева, Дмитрий Соловьев, Татьяна Соболева, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Ольга Дё, Анна Шахова, Марина Демидова, Екатерина Федотова, Виктор Куценко, Илья Иванов, Максим Санкиров; Надежда Федосеева, Павел Корчагин, Алексей Смирнов, Александр Баев, Владимир Ушаков.

23 февраля вечером для зрителей будет показан ритм-балет «Юнона» и «Авось». История любви русского дипломата-путешественника и испанской аристократки, рассказанная в танце, уже более 30 лет собирает полные залы в Саратове. Спектакль идёт под фонограмму, в которой звучат известные музыкальные темы Алексея Рыбникова «Я тебя никогда не забуду!», «Белый шиповник», «Душой я бешено устал…» и другие. В партии Кончиты дебютирует Татьяна Князюкова, партию Рязанова исполнит Пётр Бочков.