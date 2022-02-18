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21 февраля в десятый раз начнется Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat»

Новости


С 21 по 27 февраля 2022 года по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке в 10-й раз пройдет Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat». Принять участие в акции может бесплатно любой желающий.

Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля.

Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 21 февраля 2022 года в 14.00 часов на официальном сайте: http://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/. Здесь же можно получить информацию об акции и зарегистрироваться для участия.

В очном формате диктант пройдет 26 февраля 2022 года в 12.00 в 11 корпусе Саратовского государственного университета.

В 2021 году в акции приняли участие более 70000 человека из 36 стран.