21 февраля в десятый раз начнется Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat»

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Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля.Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 21 февраля 2022 года в 14.00 часов на официальном сайте: http://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/. Здесь же можно получить информацию об акции и зарегистрироваться для участия.В очном формате диктант пройдет 26 февраля 2022 года в 12.00 в 11 корпусе Саратовского государственного университета.В 2021 году в акции приняли участие более 70000 человека из 36 стран.