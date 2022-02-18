18 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 18 февраля
Минтранс выявил неудовлетворительную работу четырех городских маршрутов
16:09 | 18 февраля
Саратовский театр оперы и балета приглашает на мероприятия ко Дню защитника Отечества
15:22 | 18 февраля
В начале марта в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
14:30 | 18 февраля
21 февраля в десятый раз начнется Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat»
13:38 | 18 февраля
В выходные дни музей краеведения проводит мероприятия в рамках Года культурного наследия
12:45 | 18 февраля
В рамках нацпроекта «Культура» начинается строительство Центра культурного развития в Балаково
11:48 | 18 февраля
Жюри XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» приступило к просмотру спектаклей
10:51 | 18 февраля
Саратовцы передали музею краеведения уникальные реликвии времен Великой Отечественной войны
09:53 | 18 февраля
В Дубае на «ЭКСПО-2020» проходит Российская агропромышленная неделя
09:00 | 18 февраля
Идет прием заявок в рамках премии «Признание»
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В выходные дни музей краеведения проводит мероприятия в рамках Года культурного наследия

Новости


19 – 20 февраля Саратовский областной музей краеведения приглашает на семейные выходные.

19 февраля в 12.00 пройдет мастер-класс «Старинное рукоделие: дёрганцы» (7+). Здесь можно будет научиться плести фенечки в технике дёрганья. Это несложный процесс, в результате которого получается яркое необычное изделие с оригинальным узором.

19 февраля в 13.00 состоится квест «Сундучок со сказками» (6+) по выставке «Сказки на ночь. Герои мультфильмов».

19 февраля в 16.00 музей приглашает на мастер-класс «Сказочная мультоткрытка» (8+) по изготовлению открыток в технике поп-ап.

20 февраля музей приглашает отметить День орнитолога. В этот день в отделе природы все желающие смогут приять участие в викторине «Сам себе орнитолог», отгадать ребусы, разобраться в устройстве птичьих гнезд, рассмотреть перья птиц под микроскопом и просто приятно и с пользой провести время. Прошедших все «испытания» ждут небольшие подарки.

20 февраля в 12.00 и 14.00 в рамках Года культурного наследия народов России состоится интерактивная экскурсия «Праздничные костюмы народов Поволжья» (10+) по выставке «Многоликое Поволжье».

20 февраля в 13.00 и 15.00 пройдет мастер-класс по плетению фенечек (10+).

Стоимость входных билетов на выставки и мастер-классы необходимо уточнять в музее.