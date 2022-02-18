В выходные дни музей краеведения проводит мероприятия в рамках Года культурного наследия

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19 февраля в 12.00 пройдет мастер-класс «Старинное рукоделие: дёрганцы» (7+). Здесь можно будет научиться плести фенечки в технике дёрганья. Это несложный процесс, в результате которого получается яркое необычное изделие с оригинальным узором.19 февраля в 13.00 состоится квест «Сундучок со сказками» (6+) по выставке «Сказки на ночь. Герои мультфильмов».19 февраля в 16.00 музей приглашает на мастер-класс «Сказочная мультоткрытка» (8+) по изготовлению открыток в технике поп-ап.20 февраля музей приглашает отметить День орнитолога. В этот день в отделе природы все желающие смогут приять участие в викторине «Сам себе орнитолог», отгадать ребусы, разобраться в устройстве птичьих гнезд, рассмотреть перья птиц под микроскопом и просто приятно и с пользой провести время. Прошедших все «испытания» ждут небольшие подарки.20 февраля в 12.00 и 14.00 в рамках Года культурного наследия народов России состоится интерактивная экскурсия «Праздничные костюмы народов Поволжья» (10+) по выставке «Многоликое Поволжье».20 февраля в 13.00 и 15.00 пройдет мастер-класс по плетению фенечек (10+).Стоимость входных билетов на выставки и мастер-классы необходимо уточнять в музее.