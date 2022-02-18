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В рамках нацпроекта «Культура» начинается строительство Центра культурного развития в Балаково

Новости


Благодаря успешной реализации нацпроекта «Культура» в городах и селах региона улучшается культурная среда. Строятся культурно-досуговые центры, создаются модельные библиотеки, открываются новые кинотеатры, виртуальные концертные залы.

В этом году начинается строительство Центра культурного развития в Балаково. Общая сметная стоимость составляет порядка 150 млн руб. Возведение объекта планируется завершить в течение двух лет. Ввод в эксплуатацию предполагается в конце 2023 года. В центре будет построен зрительный зал вместимостью 199 посадочных мест, 3 универсальных класса, танцевальный зал, выставочное пространство. Центр будет рассчитан на 400 посетителей. Сюда можно будет прийти всей семьей, интересно провести свободное время, реализовать творческий потенциал. Будет создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комментарий заместителя министра культуры Саратовской области Владимира Баркетова:

- Национальный проект «Культура» дает возможность строить учреждения культуры нового поколения. Первой «ласточкой» станет Центр культурного развития в Балаково. Его возведение начнется весной. Для динамично развивающегося города такая универсальная площадка очень важна. Уверен, что балаковский опыт впоследствии будет подхвачен и в других населенных пунктах.