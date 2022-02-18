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Жюри XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» приступило к просмотру спектаклей
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Жюри XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» приступило к просмотру спектаклей

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В «Золотом Арлекине» в этом году примут участие 12 театральных коллективов Саратова и области: Саратовский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова, творческий коллектив Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке и театр «Куклы Папы Карло», Саратовский театр кукол «Теремок», Саратовский областной театр оперетты, Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», Театр драмы для детей и молодежи «Версия», Балашовский драматический театр, Драматический театр города Вольска, Балаковский театр юного зрителя им. Е.А.Лебедева.

Театры представляют для участия премьерные спектакли театральных сезонов 2019 – 2020, 2020 – 2021 гг. С 17 по 27 февраля жюри просмотрят 21 спектакль.

Председатель жюри XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» - Николай Лаврентьевич Скорик - заслуженный артист РФ, театральный режиссер, профессор, художественный руководитель «Мастерской Н.Л.Скорика».

24 марта в Саратовском академическом театре юного зрителя им.Ю.П.Киселева состоится торжественная церемония награждения победителей XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».