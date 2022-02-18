В Дубае на «ЭКСПО-2020» проходит Российская агропромышленная неделя

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Ее организаторы – Минсельхоз России и Федеральный центр «Агроэкспорт». Достижения отечественного АПК и его значительный потенциал с помощью современных мультимедийных технологий и шедевров великих русских художников XIX-XX веков демонстрирует масштабная интерактивная экспозиция «AGRO ART MUSEUM», открытая в рамках Недели. Посетителей российского павильона также приглашают на гастрономические мероприятия, на которых из традиционных для нашей страны продуктов готовят национальные блюда.О динамичном развитии агропромышленной отрасли РФ и ее впечатляющих результатах за последние годы заявил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России. По его словам, на Всемирной выставке задача Российской агропромышленной недели – рассказать о востребованности отечественной продукции на мировых рынках, ее потенциале и показать красоту и разнообразие российской кухни. Он выразил уверенность в том, что участие российских компаний на ЭКСПО и Gulfood поможет увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции в ОАЭ и регионе, а также укрепит позиции РФ за рубежом.