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Саратовцы передали музею краеведения уникальные реликвии времен Великой Отечественной войны

Новости


18 февраля в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация новой выставки в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть. Проект посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

Материалы, представленные на выставке, получены от земляков в ответ на обращение передать музею на временное хранение и экспонирование реликвии времен Великой Отечественной войны, рассказывающие о жизни их родных и близких на войне и в тылу. Этот проект дает уникальную возможность поделиться историей своей семьи, представив ее в музее.

Среди экспонатов – фотографии Николая Герасимовича Синельникова и его письма с фронта. Н.Г. Синельникова призвали в армию в самом начале войны, сведений о его гибели нет, по документам он значится «без вести пропавшим». Материалы на выставку передала его родственница – Светлана Львовна Захарова.

Материалы, предоставленные для выставки Александром Александровичем Боровским, рассказывают о членах его семьи. Это фотографии и документы деда по материнской линии, Федора Ивановича Павловичева, который воевал с декабря 1941 г. и вернулся в мае 1945 г.

Представлены материалы деда по отцовской линии, Николая Васильевича Боровского. Он был призван в армию в 1942 г. и направлен сначала в школу, а затем в училище военно-морской авиации. После их окончания служил сержантом морской авиации на Ленинградском фронте. С самого начала службы в армии и до конца войны был комсоргом эскадрильи. Победу встретил под Берлином. Вернулся в 1945 г. Участниками войны были и другие родственники А.А. Боровского.

Материалы о чете Андреевых передала их внучка, Мария Николаевна Уткина. Иван Семенович Андреев в 1941 г. окончил 8 классов. В 1943 году, приписав себе год, пошел служить в армию. Попал на Дальневосточный фронт. Его будущей жене, Марии Архиповне, к началу войны было около 12 лет. Несмотря на юный возраст, ее, как и других детей, привлекали для работы в колхозе: они помогали заготавливать сено для скота. Чтобы хоть чем-то помочь фронту, дети вязали для солдат удобные для стрельбы варежки с двумя пальцами. На выставке представлены фотографии, документы и награды Андреевых.

«Уважаемые земляки! Предлагаем и вам стать участниками проекта нашего музея #Помнитьнельзязабыть. Если у вас сохранились реликвии времен Великой Отечественной войны, рассказывающие о жизни на войне и в тылу (фотографии, документы, рисунки, личные вещи, предметы быта, награды), если вы готовы поделиться воспоминаниями о событиях, в которых участвовали ваши родные и близкие, соседи и знакомые, мы предлагаем вам рассказать свои истории в рамках наших выставок», - обращаются сотрудники музея к жителям региона.