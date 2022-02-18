Идет прием заявок в рамках премии «Признание»

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Организаторы премии «Признание» - Коалиция НКО «Забота рядом», развивающая модель общественной заботы о пожилых людях, и представленная в 69 регионах России, а также Альянс «Серебряный возраст», поддерживающий тему активного долголетия в 21 регионе России. Премия проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.Цель Премии – продвижение идеи и популяризация практик общественной заботы о людях старшего поколения, развитие ценностей активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте.С 14 февраля 2022 года в рамках премии «Признание» открыт прием заявок по номинациям «Добрососедство и забота» и «Территория заботы». Премию могут получить органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, представительные органы муниципальных образований, юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы за создание и поддержку пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения, а также за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни.Срок подачи заявок на участие в премии «Признание» в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» – до 20 марта 2022 года.Более подробная информация об Альянсе «Серебряный возраст» и Коалиции НКО «Забота рядом» - на сайте.Более подробная информация о Премии «Признание» - на сайте.