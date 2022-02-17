Саратовцы могут стать слушателями Академии современной музыки

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Программа Академии предлагает будущим ученикам бесплатный доступ к образовательной программе от ведущих представителей шоу-бизнеса со всего мира. Видеолекции для участников будут вести композиторы Тихон Хренников и Анна Микульская, композитор, продюсер и исполнитель Владимир Коробка и саунд-продюсер Олег Изотов, режиссер-постановщик Валерий Сороковой и программный директор «Наше Радио» Анастасия Рогожникова, а также исполнитель на клавишных Йоке Ског (SWE) и, конечно же, Ольга Кормухина и Алексей Белов.Участником может стать каждый желающий в возрасте от 15 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, войти в личный кабинет и получить доступ к урокам.Зарегистрированные участники получат не только курс лекций, но и шанс выступить на сцене, В конце цикла лекций все участники смогут принять участие в конкурсе творческих работ, призом которого станет участие в грандиозном финальном гала-концерте, где их музыкальные композиции услышат миллионы зрителей.