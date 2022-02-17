17 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:16 | 17 февраля
Саратовцы могут стать слушателями Академии современной музыки
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Благотворительный фонд имени И.С. Тургенева объявляет о проведении чемпионатов-конкурсов
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Внесены изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области
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В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» в регионе будут капитально отремонтированы две школы искусств и пять сельских клубов
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Саратовцы могут стать слушателями Академии современной музыки

Новости


Институт современного искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив приступил к реализации проекта «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной.

Программа Академии предлагает будущим ученикам бесплатный доступ к образовательной программе от ведущих представителей шоу-бизнеса со всего мира. Видеолекции для участников будут вести композиторы Тихон Хренников и Анна Микульская, композитор, продюсер и исполнитель Владимир Коробка и саунд-продюсер Олег Изотов, режиссер-постановщик Валерий Сороковой и программный директор «Наше Радио» Анастасия Рогожникова, а также исполнитель на клавишных Йоке Ског (SWE) и, конечно же, Ольга Кормухина и Алексей Белов.

Участником может стать каждый желающий в возрасте от 15 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, войти в личный кабинет и получить доступ к урокам.

Зарегистрированные участники получат не только курс лекций, но и шанс выступить на сцене, В конце цикла лекций все участники смогут принять участие в конкурсе творческих работ, призом которого станет участие в грандиозном финальном гала-концерте, где их музыкальные композиции услышат миллионы зрителей.