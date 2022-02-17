В 2023 году "Норникель" намерен добиться сокращения выбросов диоксида серы на 45%

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По итогам минувшего года «Норникелю» удалось сократить выбросы вредных веществ в Норильске на 13,7% - до 252 тысяч тонн. Еще более впечатляющие результаты достигнуты в Кольском дивизионе — в том числе, благодаря закрытию технически устаревших предприятий ГМК. Так, в конце 2020 года руководством был установлен плавильный цех на площадке "Никель", а в 2021-ом - металлургический цех в Мончегорске и цех брикетирования концентрата в "Заполярном" филиале. «В Кольском дивизионе мы показали выдающиеся результаты в процентном выражении. Если за 2020 год выбросы были на уровне 73 тысяч тонн, то в 2021 году показатель составил 15,7 тысяч тонн - это минус 78,5%», - рассказал вице-президент "Норникеля" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.В компании эти итоги называют промежуточными, останавливаться на достигнутом в «Норникеле» не намерены. Главная цель ГМК - предпринять все возможное, чтобы к концу 2025 года Норильск навсегда покинул рейтинг самых загрязненных городов страны. Именно для этого горно-металлургический гигант реализует комплексную «Серную программу». Она, в частности, подразумевает запуск на Надеждинском металлургическом заводе установок по улавливанию вредных выбросов в атмосферу. Технология включает промежуточное производство серной кислоты с высокой степенью утилизации диоксида серы - это самый эффективный способ утилизации SO2 в металлургии, позволяющий улавливать более 99% опасного газа. «Благодаря «Серной программе» мы планируем достичь гораздо более серьезного эффекта. В этом году по серному проекту в Норильске проводятся технические работы, завершается стройка первого этапа программы на Надеждинском металлургическом заводе, а первый эффект мы увидим уже в 2023 году. К концу 2023 года наша цель - снизить выбросы диоксида серы по Норильску на 45% по сравнению с базовым 2015 годом. Далее, в 2025 году - на 90% после запуска такого же проекта на Медном заводе», - отметил Станислав Селезнев.В реализацию своих экологических проектов «Норникель» собирается до 2030 года вложить более 440 млрд рублей. Помимо сокращения выбросов диоксида серы, профильная программа компании включает проекты сбора отходов и рекультивации земель в Норильском промышленном районе, строительства очистных сооружений и обеспечения безопасного обращения с образующимися отходами. По мнению многих экспертов, мероприятия, разработанные специалистами «Норникеля» для экологической программы — в частности, высокий уровень цифровизации, эффект дистанционных технологий, минимизация человеческого фактора, обеспечение безопасности труда - могут и должны быть тиражированы в других регионах страны.