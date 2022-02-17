Благотворительный фонд имени И.С. Тургенева объявляет о проведении чемпионатов-конкурсов

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1. «PRO ТВОРЧЕСТВО» - IV Международный многожанровый чемпионатконкурс современного искусства;2. «ЯРМАРКА КУЛЬТУР» - IV Международный многожанровый чемпионат-конкурс национальных культур и фольклора;3. «TURGENEV ART» - IV Международная выставка ИЗО и ДПИ, фотографии и фотографики, моды и дизайна. Место проведения: город Москва, на базе концертного зала «Измайлово» (С проживанием в гостиничных комплексах «Бета» и «Дельта»)Период проведения: с 27 апреля по 2 мая 2022 года (Прием заявок открыт). Все Фестивали проводится без возрастных ограничений по всем номинациям культуры и искусства. Бесплатное участие для иногородних участников проживающих по программе фестиваля при согласовании с орг. комитетом. К участию в фестивале допускаются: любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений из России и других стран. Участники фестивалей получают: кубки, дипломы, медали, денежные премии (из призового фонда). Руководители получают: благодарственные письма, дипломы со знаками отличия, сертификаты об участии в мастер-классах.