Завтра в Общественной палате области обсудят Хартию «Цифровая этика детства»

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В мероприятии примут участие члены комиссий по социальной политике и здоровому образу жизни, поддержке семьи и детства, социальной поддержке инвалидов, по спорту, делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, а также представители экспертного сообщества.