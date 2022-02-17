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Завтра в Общественной палате области обсудят Хартию «Цифровая этика детства»

Новости


18 февраля 2022 года в 15.00 в конференц-зале Общественной палаты Саратовской области (ул. им. П.Н. Яблочкова, 14) состоится межкомиссионное заседание по обсуждению Хартии «Цифровая этика детства».

В мероприятии примут участие члены комиссий по социальной политике и здоровому образу жизни, поддержке семьи и детства, социальной поддержке инвалидов, по спорту, делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, а также представители экспертного сообщества.
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