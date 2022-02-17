Внесены изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области

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В новой редакции Правил на водопользователей возлагается обязанность проводить водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа от посторонних предметов до глубины двух метров.Также на пляжах должна быть установлена мачта голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема сигнальных флагов: желтого флага - купание опасно, или красного (черного) флага - купание запрещено.Начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин подчеркнул: «Сотрудниками управления была проделана большая работа по приведению региональных законодательных актов в соответствие с федеральной правовой базой, современными требованиями безопасности.Наиболее важные изменения – запрет выхода на лёд водных объектов в период, установленный правовыми актами регионального Правительства и органов местного самоуправления.Планируется, что запрет будет вводиться поздней осенью в период ледостава на срок, пока лёд не обретет достаточную прочность, а также весной - в период разрушения льда».Кроме того, внесены некоторые изменения в части уточнения используемых терминов.