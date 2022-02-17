День защитника Отечества: как изменится график работы отделов ЗАГС

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В преддверии праздничного дня — 22 февраля — рабочий день всех специализированных и территориальных отделов ЗАГС будет сокращен на 1 час. 23 февраля объявлен выходным днём.24 февраля отделы ЗАГС возобновят работу по установленному графику. Напоминаем, что прием заявителей будет вестись по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону или по электронной почте, актуальные контактные данные отделов можно найти на сайте управления по делам ЗАГС области в разделе «Контакты».