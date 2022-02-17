17 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
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14:35 | 17 февраля
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13:32 | 17 февраля
Внесены изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области
12:39 | 17 февраля
День защитника Отечества: как изменится график работы отделов ЗАГС
11:43 | 17 февраля
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09:57 | 17 февраля
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День защитника Отечества: как изменится график работы отделов ЗАГС

Новости


Органы ЗАГС Саратовской области в связи с празднованием Дня защитника Отечества будут работать по специальному графику.

В преддверии праздничного дня — 22 февраля — рабочий день всех специализированных и территориальных отделов ЗАГС будет сокращен на 1 час. 23 февраля объявлен выходным днём.

24 февраля отделы ЗАГС возобновят работу по установленному графику. Напоминаем, что прием заявителей будет вестись по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону или по электронной почте, актуальные контактные данные отделов можно найти на сайте управления по делам ЗАГС области в разделе «Контакты».