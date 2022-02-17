В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» в регионе будут капитально отремонтированы две школы искусств и пять сельских клубов

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В планах на 2022 год – восстановление самой массовой сети: домов культуры, библиотек, а также капремонт детских школ искусств, которые в прошедшем году были впервые включены в национальный проект «Культура», и проведение мероприятий, затрагивающих муниципальные музеи и библиотеки.В 2022 году в рамках национального проекта запланирован ремонт двух детских школ искусств – в Саратове на сумму 9,5 млн рублей и ДШИ №3 в Энгельсе (11 млн рублей). В зданиях заменят полы, установят новые окна и двери, обновят актовые залы и кабинеты для занятий. Кроме того, изменится облик у фасада школ.- Нацпроект дает нам возможность, чтобы в каждом населённом пункте работали уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки, - рассказала и.о. министра культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Создание условий для улучшения качества образования, в том числе дополнительного, – задача первостепенная. Детям и преподавателям стало удобнее и комфортнее открывать мир музыки и искусства в светлых классах, где качественное оборудование, которое соответствует всем современным требованиям. В Саратовской области много талантливых, творчески одарённых детей, у нас очень сильный преподавательский состав, который на протяжении десятилетий сохраняет верность профессии.В 2022 году продолжатся ремонты в сельских Домах культуры. 33,5 млн рублей будет затрачено на ремонт ДК в селах Макарово Ртищевского района, Малая Семёновка Балашовского района, Ивантеевка Ивантеевского района и в поселках Каменский Красноармейского района, Пушкино Советского района.Наталья Щелканова отметила социальную значимость ремонта сельских ДК: - Нацпроект «Культура» помогает обеспечить во всех сельских населённых пунктах современных и комфортных домов культуры. Завершить все работы необходимо до 1 сентября 2022 года. Лето вновь получится ударное, трудовое. Но это всегда радостные ожидания для жителей. Необходимо, чтобы в сельской местности люди разных возрастов имели возможность развивать свои таланты, заниматься творчеством, а также посещать интересные культурно-массовые мероприятия.