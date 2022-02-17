HH.ru: 40% работников Саратовской области рассказали о доходе менее 30 тысяч рублей в месяц
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Саратовской области в начале 2022 года и выяснила, ведут ли они учет своих расходов, доходов и сбережений.
Ежемесячный доход 20% респондентов составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 33% опрошенных из Саратовской области заявили об уровне дохода от 30 до 50 тысяч рублей.
7% работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере.
Ещё 40% опрошенных сообщили о ежемесячных доходах в пределах 30 тысяч рублей, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также административный персонал.
27% жителей региона всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, 60% делают это иногда, а 13% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал, менее всего – представители научно-образовательной сферы.