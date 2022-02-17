HH.ru: 40% работников Саратовской области рассказали о доходе менее 30 тысяч рублей в месяц

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Ежемесячный доход 20% респондентов составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 33% опрошенных из Саратовской области заявили об уровне дохода от 30 до 50 тысяч рублей.7% работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере.Ещё 40% опрошенных сообщили о ежемесячных доходах в пределах 30 тысяч рублей, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также административный персонал.27% жителей региона всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, 60% делают это иногда, а 13% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал, менее всего – представители научно-образовательной сферы.