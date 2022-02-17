На "Киновертикаль-2022" поступили первые заявки

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Юные киноавторы в номинациях «Культурное наследие моей малой родины» и «Мир, в котором я хочу жить» расскажут о сложных жизненных ситуациях, поразмышляют о будущей карьере и истоках доброты, покажут достопримечательности родного города. А вот ребята из Екатеринбурга представят на «Киновертикаль 2022» свою киноверсию башкирской народной сказки «Абзалил».Напомним, фестиваль «Киновертикаль 2022» проводится в двух направлениях:- конкурсная программа киноработ, выполненных непрофессиональными участниками в возрасте от 5 до 22 лет;- конкурсная программа кинолент, снятых профессиональными авторами для детей и юношества в 2021-2022 гг.Более подробные требования к каждой из номинаций, формат и критерии оценки работ можно узнать из Положения.Заявки и работы необходимо присылать на электронную почту videosarkc@yandex.ru до 1 августа.По всем вопросам можно обращаться по телефону (8452) 62-31-98, отдел методической и массовой работы областного киновидеоцентра.Все о саратовской Киновертикали читайте на сайте фестиваля и в сообществах социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.