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Льготные условия по госпрограмме на получение дорожно-строительной техники в лизинг предлагает «Интерлизинг»
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Льготные условия по госпрограмме на получение дорожно-строительной техники в лизинг предлагает «Интерлизинг»

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Работу по государственной программе «Льготный лизинг дорожно-строительной техники», реализуемой Министерством промышленности и торговли РФ, возобновила компания «Интерлизинг». В соответствии с условиями программы при покупке новой грузовой и специальной техники, произведенной в России не ранее 2019 года, субсидируется часть авансового платежа по лизинговым договорам.

При условии передачи техники на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского ФО, а также Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской области, Калининградской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, клиентам компании предлагается скидка до 15% от цены техники. При других условиях оформления техники в лизинг скидка составит 10% от ее стоимости.
Чтобы получить субсидию, следует заключить договор лизинга на срок от 12 месяцев. Авансовый платеж составит 0%. В программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Программа работает по 30 ноября 2022 года включительно, если выделенный для лизинговой компании общий лимит средств государственной поддержки не будет израсходован ранее. Заявку на получение на льготных условиях дорожно-строительной техники в лизинг можно подать по телефону или на официальном сайте компании «Интерлизинг».