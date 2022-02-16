16 Февраля 2022 СРЕДА
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Саратовская область и Азербайджанская Республика прорабатывают перспективные направления сотрудничества
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Запущен карьерный «лифт» для молодежи

Новости


В МГТУ им. Н.Э. Баумана по совместной инициативе Минпромторга России и университета состоялась конференция, посвященная опережающей подготовке специалистов, инженеров, основанной на технологических тенденциях и инновациях, участие в которой приняли руководители органов власти более чем из 50 регионов страны.

Выступая на конференции, заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Бочаров отметил важность максимального привлечения учащихся и молодых специалистов промышленных предприятий к техническим соревнованиям «Кибердром», в результате которых участники получают компетенции разработчика и оператора беспилотных систем (в данном случае - квадрокоптеров). В 2019 году 400 человек-участников «Кибердрома получили сертификаты разработчика. В 2020 году таких специалистов в нашей стране стало более 2000.

Федеральный конкурс «Кибердром» (https://cyber-drom.ru/) призван способствовать выстраиванию карьерных траекторий развития и сопровождению молодежи в системе «школа-СПО-ВУЗ-предприятие промышленности».

Сейчас на платформе «Кибердром» идет тестирование потенциальных участников соревнований, которые при успешном отборе смогут освоить новые специальности, получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, а также при выходе в финал соревнований, который пройдет в г. Геленджике, попасть в «поле зрения» наиболее перспективных работодателей в сфере радиоэлектроники, IT и беспилотных летательных аппаратов.