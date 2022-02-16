16 Февраля 2022 СРЕДА
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Саратовская область и Азербайджанская Республика прорабатывают перспективные направления сотрудничества
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Саратовская область и Азербайджанская Республика прорабатывают перспективные направления сотрудничества

Новости


Делегация Саратовской области продолжает свою работу в рамках бизнес-миссии в Азербайджанскую Республику.

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при поддержке министерства экономического развития Саратовской области с целью реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Второй день работы делового визита был насыщен встречами и переговорами. В рамках программы пребывания каждая саратовская компания провела ряд встреч с потенциальными покупателями из Азербайджанской Республики, в том числе с выездом на предприятия.

В формате В2В переговоров у региональных предприятий была возможность презентовать свою продукцию, услуги и предметно обсудить взаимовыгодные направления сотрудничества. Стоит отметить, что особым спросом у азербайджанских компаний пользовалась продукция саратовского производителя натуральной косметики. После представления образцов компания получила ряд предложений по дальнейшей совместной работе.

Делегация продолжает работу по программе визита.