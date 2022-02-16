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В 2021 году профобучение в рамках активной политики занятости прошли более четырех тысяч жителей области

Новости


Сегодня заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова в прямом эфире рассказала о работе региональной службы занятости населения, о тех современных возможностях, которые центры занятости могут предоставить жителям области.

Замминистра подчеркнула, что сегодня для регистрации в качестве безработного используется единая цифровая платформа «Работа России» trudvsem.ru. Портал также предназначен для самостоятельного поиска подходящей работы. Возможности портала постоянно расширяются и модернизируются.

Наталья Михайлова отметила, что в этом году министерством труда Российской Федерации начата полномасштабная модернизация центров занятости, разрабатываются новые стандарты, появляются новые услуги. Человек, обратившийся в центр занятости, может получить консультацию специалистов по вопросам профориентации, советы по составлению грамотного резюме, психологическую поддержку. Специалисты центров рассматривают все возможные пути оказания человеку помощи в поиске подходящей работы.

Служба занятости также содействует в получении новых профессиональных знаний и умений. Так, в прошлом году обучение через центры занятости прошли свыше 4 тысяч жителей региона по более 100 образовательным программам. Саратовцы осваивали востребованные на региональном рынке труда профессии водителя, электросварщика, воспитателя, кондитера, парикмахера, повара, портного, слесаря, соцработника, специалиста по кадрам.

Кроме того, уже не первый год в Саратовской области реализуется национальный проект «Демография», в рамках которого граждане также проходят обучение востребованным специальностям.

В этом году расширен перечень категорий граждан, желающих обучиться благодаря нацпроекту. Теперь, помимо ищущих работу и безработных граждан, граждан в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеров, женщин в декрете и женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, в программе смогут принять участие молодые люди до 35 лет, граждане, демобилизовавшиеся из армии, выпускники вузов, а также граждане, находящиеся под риском увольнения.

Наталья Михайлова отметила, что в этом году произошли изменения в порядке прохождения обучения. Прежде всего, необходимо оставить заявку на портале «Работа в России». В заявке гражданин самостоятельно указывает все желаемые направления: формат обучения, наименование программы и т.д. Федеральный оператор рассматривает заявку в течение 15 дней и затем направляет данные в центр занятости. Центр по итогам рассмотренных документов приглашает гражданина для профконсультации, чтобы будущий слушатель смог убедиться в правильности выбранной программы и затем воплотить в жизнь полученные знания.