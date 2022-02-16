Свыше 26 тысяч абонементов было приобретено за год во Дворец водных видов спорта

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С февраля 2021 года во Дворце водных видов спорта было приобретено более 26500 абонементов разных категорий, в том числе 1035 абонементов для взрослых, 11015 – для разовых посещений взрослыми, 7717 – для разовых посещений льготниками и 6788 абонементов для детей для занятий в группах с тренером.В прошедшем году в спортивном комплексе прошли 13 региональных соревнований и спортивных мероприятий, а также Всероссийские соревнования Детской лиги плавания «Поволжье».С 21 по 27 февраля 2022 года во Дворце водных видов спорта впервые в Саратове пройдут соревнования Кубка России по прыжкам в воду.Современные технологии, применённые в строительстве Дворца, позволяют не только грамотно организовать тренировочный процесс, но и проводить на территории Саратовской области соревнования всероссийского и международного уровня, о чем свидетельствует внесение ДВВС во Всероссийский реестр объектов спорта.