16 Февраля 2022 СРЕДА
Новости
18:33 | 16 февраля
В 2021 году профобучение в рамках активной политики занятости прошли более четырех тысяч жителей области
17:00 | 16 февраля
Запущен карьерный «лифт» для молодежи
16:21 | 16 февраля
Саратовская область и Азербайджанская Республика прорабатывают перспективные направления сотрудничества
14:28 | 16 февраля
Свыше 26 тысяч абонементов было приобретено за год во Дворец водных видов спорта
13:33 | 16 февраля
16 февраля стартовала заявочная кампания экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»
12:36 | 16 февраля
Саратовская область лидирует по числу участников конкурса афиш фестиваля «Театральное Приволжье»
10:47 | 16 февраля
Порядка двухсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог регионального значения
09:52 | 16 февраля
С начала года региональный материнский капитал назначен 137 семьям области
09:00 | 16 февраля
Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам во Дворце водных видов спорта
17:00 | 15 февраля
Открыта регистрация на VII Всероссийскую неделю охраны труда
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Свыше 26 тысяч абонементов было приобретено за год во Дворец водных видов спорта

Новости


Сегодня исполняется ровно год со дня открытия «Дворца водных видов спорта» в Саратове, который был построен в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».

С февраля 2021 года во Дворце водных видов спорта было приобретено более 26500 абонементов разных категорий, в том числе 1035 абонементов для взрослых, 11015 – для разовых посещений взрослыми, 7717 – для разовых посещений льготниками и 6788 абонементов для детей для занятий в группах с тренером.

В прошедшем году в спортивном комплексе прошли 13 региональных соревнований и спортивных мероприятий, а также Всероссийские соревнования Детской лиги плавания «Поволжье».

С 21 по 27 февраля 2022 года во Дворце водных видов спорта впервые в Саратове пройдут соревнования Кубка России по прыжкам в воду.

Современные технологии, применённые в строительстве Дворца, позволяют не только грамотно организовать тренировочный процесс, но и проводить на территории Саратовской области соревнования всероссийского и международного уровня, о чем свидетельствует внесение ДВВС во Всероссийский реестр объектов спорта.