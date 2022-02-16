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16 февраля стартовала заявочная кампания экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Новости


Начался приём заявок экспертов XIX сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В объявленный Президентом Российской Федерации Год культурного наследия народов России именно данная тематика стала основной для конкурса. В новом сезоне экспертам предстоит провести экспертизу проектов, направленных на решение вопросов социально-экономического развития российских территорий, представленных в 17 тематических номинациях. Полный список доступен на официальном сайте конкурса.

В прошлом сезоне 2810 человек из 85 регионов России и 3 иностранных государств – Беларуси, Казахстана и Литвы, направили свои заявки на участие в конкурсе в качестве экспертов. Из них 2 252 специалиста смогли успешно пройти обучение с последующим квалификационным тестированием и приступить к оценке проектов.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова поделилась нововведениями, ожидающими экспертное сообщество в нынешнем сезоне: «Многие эксперты конкурса работают с нами на протяжении долгих лет, включаясь не только в оценку заявок участников, но и развитие сообщества проекта. Они погружены в специфику конкурса, знают его особенности и зачастую сами предлагают нововведения в части его реализации. В нынешнем сезоне мы решили оптимизировать для них систему сбора заявок – экспертам, ранее принимавшим участие в оценке проектов, больше не нужно проходить квалификационное тестирование – достаточно лишь подтвердить в личном кабинете на сайте свое желание продолжать нашу совместную работу. Это важно сделать в период заявочной кампании, которая завершается для экспертов 11 апреля, а для участников – 24 апреля».

В 2022 году конкурс для экспертов пройдет в четыре этапа:

Первый – с 16 февраля по 11 апреля 2022 года. В течение этого периода будущие эксперты смогут подать свои заявки на сайте конкурса.

С 12 по 17 апреля пройдет дистанционное обучение.

В период с 18 по 21 апреля новые эксперты смогут сдать квалификационное тестирование.

С 21 по 24 апреля пройдет конкурсный отбор экспертов. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к экспертизе заявок участников.

Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».