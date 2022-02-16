Саратовская область лидирует по числу участников конкурса афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

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В настоящее время в оргкомитет поступило 573 заявки от жителей Приволжского федерального округа. Наибольшее число конкурсантов отмечено в Саратовской области (144), Кировской области (105), Республике Мордовия (85), Нижегородской области (61).Напомним, что принять участие в конкурсе мог любой желающий в возрасте от 6 до 30 лет включительно, без специального образования или опыта работы в сфере искусства.Конкурсанты посвятили свои афиши и плакаты спектаклям, которые участвуют в программе Фестиваля «Театральное Приволжье». Авторы отражали главную идею проекта, информацию о постановках и финалистах.Лучшие театральные афиши и плакаты определят по итогам экспертной оценки. В составе жюри конкурса – представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники России и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.- Подведение итогов конкурса ПФО состоится 27 марта в прямом эфире. Министерством культуры Саратовской области принято решение о проведении выставки лучших работ регионального конкурса афиш в учреждениях высшего профессионального образования г.Саратова и ДШИ Саратов и Энгельса, – рассказала и.о. министра культуры региона Наталия Щелканова.Конкурс проводился в целях повышения интереса молодежи к фестивалю «Театральное Приволжье», а также к театральному искусству. Он направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО и министерства культуры области