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С начала года региональный материнский капитал назначен 137 семьям области

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С начала года региональный материнский капитал назначен 137 саратовским семьям.

Напомним, данная мера поддержки в нашем регионе оказывается гражданам в рамках национального проекта «Демография». На данный момент размер регионального маткапитала составляет 115 753,05 руб.

Право на регматкапитал имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Саратовской области, которые родили или усыновили в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка.

Отметим, проводится постоянная работа по расширению направлений использования регионального материнского капитала, эта работа ведется с учетом мнения родительского сообщества. Так, в 2021 году были расширены возможности использования регматкапитала для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Теперь семьи с детьми-инвалидами могут распоряжаться средствами регионального материнского капитала в полном объеме либо по частям.

«Средства регматкапитала семьи могут направить на приобретение товаров и услуг, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. Обращаться за назначением регионального материнского капитала по данному направлению граждане смогут с момента рождения или усыновления ребенка, с появлением которого связано право на региональный материнский капитал», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.

Оформить региональный материнский капитал по иным направлениям граждане по-прежнему могут только по истечении трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

На выплату гражданам регматкапитала в рамках нацпроекта «Демография» с начала года уже направлено 8,8 млн рублей.