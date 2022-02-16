16 Февраля 2022 СРЕДА
Новости
12:36 | 16 февраля
Саратовская область лидирует по числу участников конкурса афиш фестиваля «Театральное Приволжье»
10:47 | 16 февраля
Порядка двухсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог регионального значения
09:52 | 16 февраля
С начала года региональный материнский капитал назначен 137 семьям области
09:00 | 16 февраля
Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам во Дворце водных видов спорта
17:00 | 15 февраля
Открыта регистрация на VII Всероссийскую неделю охраны труда
16:15 | 15 февраля
Три пригородных маршрута изменили расписание
15:23 | 15 февраля
Саратовцы могут проголосовать за «Европейское дерево года - 2022» до 28 февраля
14:26 | 15 февраля
С «Киномозаикой культурного наследия народов России» можно познакомиться в кинозале «На Рижской»
13:30 | 15 февраля
В Саратове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
12:35 | 15 февраля
Занятия адаптивной физкультурой в этом году станут доступны для жителей еще семи районов области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам во Дворце водных видов спорта

Новости


С 21 по 27 февраля в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдут соревнования Кубка России по прыжкам в воду.

Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам.

Светлана Моисеева, вице-президент Российской федерации прыжков в воду, главный тренер сборной команды России: «После первой тренировки в новом для нас бассейне в Саратове можно сказать только то, что спортсмены довольны. Комфортный и уютный бассейн, мягкий свет, хорошие снаряды. Достаточно хороший тренировочный спортивный зал. У всех хорошее настроение. Думаю, мы плодотворно проведем эту неделю перед Кубком России и на соревнованиях сможем показать хороший результат».

Напомним, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплинам Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина.

«Дворец водных видов спорта, построенный при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, позволил региону получить право проведения Кубка России по прыжкам в воду. Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области приложит максимум усилий, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Кубок России по прыжкам в воду впервые проводится в Саратове. Дворец водных видов спорта был построен в 2021 году, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».