Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам во Дворце водных видов спорта

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Сборная России по прыжкам в воду уже приступила к тренировкам.Светлана Моисеева, вице-президент Российской федерации прыжков в воду, главный тренер сборной команды России: «После первой тренировки в новом для нас бассейне в Саратове можно сказать только то, что спортсмены довольны. Комфортный и уютный бассейн, мягкий свет, хорошие снаряды. Достаточно хороший тренировочный спортивный зал. У всех хорошее настроение. Думаю, мы плодотворно проведем эту неделю перед Кубком России и на соревнованиях сможем показать хороший результат».Напомним, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплинам Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина.«Дворец водных видов спорта, построенный при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, позволил региону получить право проведения Кубка России по прыжкам в воду. Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области приложит максимум усилий, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Кубок России по прыжкам в воду впервые проводится в Саратове. Дворец водных видов спорта был построен в 2021 году, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».