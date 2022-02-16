Открыта регистрация на VII Всероссийскую неделю охраны труда

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«Всероссийская неделя охраны труда объединяет специалистов со всей страны. Это пространство для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом в сфере организации охраны труда. В 2022 году ВНОТ возвращается на привычные апрельские даты, а один из дней мероприятия – 28 апреля – совпадает с Всемирным днем охраны труда», – отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.VII Всероссийская неделя охраны труда ставит перед собой задачи совершенствования системы государственного управления охраной труда, популяризации современных технологий в сфере обеспечения сохранения жизни и здоровья работников, демонстрации успешных мировых и отечественных проектов и практик в области охраны труда. В 2022 году повестка деловой программы ВНОТ будет посвящена нормативным правовым актам в области охраны труда, вступающим в силу в текущем году.Напомним, в прошлом году Всероссийская неделя охраны труда проходила в Сочи в начале сентября. Участие в форуме приняли вице-премьер Татьяна Голикова, представители минтруда России, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, представители органов исполнительной власти, руководители ведомств и компаний. Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний, участие в них приняли более 2500 человек. В рамках отраслевой выставки ВНОТ-2021 были представлены более 50 компаний и организаций.Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.