Саратовцы могут проголосовать за «Европейское дерево года - 2022» до 28 февраля

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Из 47 претендентов, старовозрастных деревьев, путем открытого голосования в Интернете победителем выбран Тургеневский дуб, произраставший на территории музея «Спасское-Лутовиново» в Орловской области.К сожалению, дерево погибло во время урагана 30 ноября 2021 года, но по мнению организаторов «осталось в памяти людей олицетворением силы, мужества, стойкости, красоты и долголетия, одним из символов литературной России, символом любви к Родине!»Принято решение об участии его в международном конкурсе «Европейское дерево года — 2022». Он будет представлять Россию.Оставить свой голос можно до 28 февраля. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте www.rosdrevo.ru.