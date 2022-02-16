16 Февраля 2022 СРЕДА
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Саратовцы могут проголосовать за «Европейское дерево года - 2022» до 28 февраля

Новости


Взрослые и дети могут принять участие в голосовании за дерево, которое победило во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года - 2021».

Из 47 претендентов, старовозрастных деревьев, путем открытого голосования в Интернете победителем выбран Тургеневский дуб, произраставший на территории музея «Спасское-Лутовиново» в Орловской области.

К сожалению, дерево погибло во время урагана 30 ноября 2021 года, но по мнению организаторов «осталось в памяти людей олицетворением силы, мужества, стойкости, красоты и долголетия, одним из символов литературной России, символом любви к Родине!»

Принято решение об участии его в международном конкурсе «Европейское дерево года — 2022». Он будет представлять Россию.

Оставить свой голос можно до 28 февраля. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте www.rosdrevo.ru.