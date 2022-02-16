С «Киномозаикой культурного наследия народов России» можно познакомиться в кинозале «На Рижской»
К Году культурного наследия народов России Саратовский областной методический киновидеоцентр разработал цикл мероприятий «Киномозаика культурного наследия народов России».
В доступной и увлекательной форме школьникам 1-4 классов будет представлено новое киномероприятие «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои».
Ребята пройдут интерактивную викторину «Одень и вооружи богатыря», а благодаря фрагментам художественных и анимационных фильмов познакомятся с народными сказаниями и героями давних времен и народов Поволжья. Кинопрограмма будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за историю и культуру родной страны.
С трейлером цикла кинопрограмм «Киномозаика культурного наследия народов России» можно познакомиться здесь.