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С «Киномозаикой культурного наследия народов России» можно познакомиться в кинозале «На Рижской»

Новости


К Году культурного наследия народов России Саратовский областной методический киновидеоцентр разработал цикл мероприятий «Киномозаика культурного наследия народов России».

В доступной и увлекательной форме школьникам 1-4 классов будет представлено новое киномероприятие «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои».

Ребята пройдут интерактивную викторину «Одень и вооружи богатыря», а благодаря фрагментам художественных и анимационных фильмов познакомятся с народными сказаниями и героями давних времен и народов Поволжья. Кинопрограмма будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за историю и культуру родной страны.

С трейлером цикла кинопрограмм «Киномозаика культурного наследия народов России» можно познакомиться здесь.