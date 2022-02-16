С «Киномозаикой культурного наследия народов России» можно познакомиться в кинозале «На Рижской»

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В доступной и увлекательной форме школьникам 1-4 классов будет представлено новое киномероприятие «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои».Ребята пройдут интерактивную викторину «Одень и вооружи богатыря», а благодаря фрагментам художественных и анимационных фильмов познакомятся с народными сказаниями и героями давних времен и народов Поволжья. Кинопрограмма будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за историю и культуру родной страны.С трейлером цикла кинопрограмм «Киномозаика культурного наследия народов России» можно познакомиться здесь.