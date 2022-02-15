Александр Логинов стал "бронзовым" призером ОИ в Пекине в эстафетной гонке по биатлону

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Сборная России по биатлону заняла третье место на пьедестале чемпионов на Олимпийских играх в Пекине.Первый этап превосходно пробежал Карим Халлили. Он привез достойный гандикап уроженцу Саратова Александру Логинова. Несмотря на два промаха на стойке, наш земляк также с отрывом передал эстафету Максиму Цветкову. Безукоризненный биатлонист привез коллеге Эдуарду Латыпову почти минуту преимущества над соперником. К сожалению, ситуацию изменила стрельба из положения стоя. Допустив пять промахов, четвертый спортсмен в составе эстафетной российской команды зашел на два штрафных круга. В результате - бронза.Чемпионами гонки стали норвежцы. Серебро - у сборной Франции.