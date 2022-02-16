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В Саратове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву

Новости


С 11 по 25 февраля 2022 года в Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

14 февраля в лицее №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова состоялся этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Право». Всего 84 победителя районного этапа из 12 муниципальных образований приняли участие в региональном отборе. Наибольшее количество претендентов – ученики 10 класса – 45 школьников. Проверили свои знания и выпускники 9 и 11 классов – 19 и 20 учеников соответственно.

Ранее состоялся региональный этап олимпиады школьников по физической культуре. Одаренные дети проверяли не только свои физические способности, но и теоретические знания предмета. Всего 82 школьника приняли участие в областном этапе: 21 – 9 класс, 29 – 10 класс, 32 – 11 класс.

Результаты регионального этапа олимпиады размещаются на официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры регионального этапа, набравшие количество баллов, установленное Министерством просвещения России, примут участие в заключительном этапе олимпиады.