Занятия адаптивной физкультурой в этом году станут доступны для жителей еще семи районов области

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Технология реализуется уже в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения области.Специалисты центров отмечают, что адаптивная физкультура направлена на формирование физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма и укрепление физического здоровья. Регулярные и посильные занятия физкультурой улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обмен веществ, развивают координацию и корректируют осанку, а также улучшают настроение и самочувствие пожилых людей.К примеру, в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района занятия адаптивной физической культурой – самая популярная и востребованная форма досуга среди пожилых граждан и инвалидов.Под руководством специалистов по реабилитационной работе участники тренировки выполняют разминку, упражнения на растяжку мышц, а затем с удовольствием работают со спортивным инвентарем: фитболами, хула-хупами, степ-платформами, палками для скандинавской ходьбы.«Для меня занятия спортом – это не только хорошее самочувствие, но и заряд бодрости и отличного настроения, а с новым спортивным инвентарем наши занятия стали еще разнообразнее и интереснее», - поделилась своими впечатлениями от тренировки получательница услуг Балаковского центра соцобслуживания, пенсионерка Ольга Александровна Банатова.Напомним, к 2024 году залы для занятий адаптивной физкультурой в рамках нацпроекта «Демография» появятся во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения области.