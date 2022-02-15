15 Февраля 2022 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 15 февраля
В Саратове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
12:35 | 15 февраля
Занятия адаптивной физкультурой в этом году станут доступны для жителей еще семи районов области
12:12 | 15 февраля
Александр Логинов стал "бронзовым" призером ОИ в Пекине в эстафетной гонке по биатлону
11:39 | 15 февраля
«Лыжня России»: Стали известны имена сильнейших лыжников среди спортсменов области
10:48 | 15 февраля
Более двухсот единиц спецтехники расчищает дороги регионального значения
09:54 | 15 февраля
На маршруте № 525 «Балашов-Ртищево» изменилось расписание
09:07 | 15 февраля
Российская агропромышленная неделя стартовала на «ЭКСПО 2020» в Дубае
09:03 | 15 февраля
Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных
18:12 | 14 февраля
В Энгельсе построят ледовый дворец
17:00 | 14 февраля
В марте жителей региона ожидает три выходных дня подряд
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Занятия адаптивной физкультурой в этом году станут доступны для жителей еще семи районов области

Новости


В этом году в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Саратове, а также в Александрово-Гайском, Балтайском, Ершовском, Калининском, Краснокутском, Краснопартизанском районах области будут созданы залы для занятия адаптивной физкультурой.

Технология реализуется уже в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения области.

Специалисты центров отмечают, что адаптивная физкультура направлена на формирование физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма и укрепление физического здоровья. Регулярные и посильные занятия физкультурой улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обмен веществ, развивают координацию и корректируют осанку, а также улучшают настроение и самочувствие пожилых людей.

К примеру, в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района занятия адаптивной физической культурой – самая популярная и востребованная форма досуга среди пожилых граждан и инвалидов.

Под руководством специалистов по реабилитационной работе участники тренировки выполняют разминку, упражнения на растяжку мышц, а затем с удовольствием работают со спортивным инвентарем: фитболами, хула-хупами, степ-платформами, палками для скандинавской ходьбы.

«Для меня занятия спортом – это не только хорошее самочувствие, но и заряд бодрости и отличного настроения, а с новым спортивным инвентарем наши занятия стали еще разнообразнее и интереснее», - поделилась своими впечатлениями от тренировки получательница услуг Балаковского центра соцобслуживания, пенсионерка Ольга Александровна Банатова.

Напомним, к 2024 году залы для занятий адаптивной физкультурой в рамках нацпроекта «Демография» появятся во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения области.