«Лыжня России»: Стали известны имена сильнейших лыжников среди спортсменов области

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Дистанцию на 5 км проходили юноши и девушки до 18 лет, 10 км – мужчины и женщины, старше 18 лет.На старт вышли около 200 спортсменов, которые имеют не ниже 2 разряда по лыжным гонкам.Шесть первых в каждом старте были награждены памятными подарками Губернатора Саратовской области Валерия Радаева.Победителями среди юношей и девушек до 18 лет стали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Саратова:1 место - Никита Бабажанов и Полина Постельникова,2 место – Иван Горшков и Мария Усова,3 место – Анатолий Копылов и Полина Савина.После гонки ребята поделились своими впечатлениями от стартов:Анатолий Копылов и Никита Бабажанов: «Гонка прошла хорошо – повезло и с погодой, и с трассой. Такие гонки позволяют привлечь большее количество детей в спорт, в лыжные гонки».Полина Постельникова: «Было очень тяжело, приходилось концентрироваться на дороге. Пришлось очень быстро бежать в гору, обгонять своих соперников и стремиться к победе».Мария Усова: «Я очень рада за своих соперников и за свой результат».Полина Савина: «Самое сложное было вырваться вперед на старте и гнаться за 1 и 2 местом. Но у меня все получилось».Победителями в женской гонке на 10 км стали:1 место – Анастасия Кричун,2 место – Евгения Крячко,3 место – Алина Гурьянова.В мужской гонке на 10 км победителями стали:1 место – Павел Ильин,2 место – Даниил Шишин,3 место – Вячеслав Карнаухов.Давал старт лыжной гонке и принял участие в торжественной церемонии награждения президент Олимпийского совета Саратовской области, директор спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Сергей Лукьянов: «Сегодня наши традиционные лыжные гонки совпали с очень насыщенной программой зимней Олимпиады. Пока у нас тут шло награждение ребят, в этот момент финишировали наши женщины на эстафете в Пекине. Золотая медаль! Все наши тренеры, спортсмены, организаторы сегодняшней гонки радовались этому в едином порыве! Эта победа добавила всем ярких эмоций и впечатлений, которые останутся от сегодняшнего дня надолго».И, конечно, победители гонок поделились своими впечатлениями от участия.Анастасия Кричун: «Прекрасное настроение! Очень рада победе! Впечатления от этой лыжной гонки самые замечательные».Вячеслав Карнаухов: «Готовился в этой гонке заранее. Трасса здесь сложная: от самого старта затяжной подъем и на второй части трассы тоже серьезные рельефы. Соперники вели тактическую игру, было сложно оторваться. На последнем спуске грамотно все сделал, смог уехать от преследователей и к финишу уже смог убежать в отрыв».«Для жителей Саратовской области «Лыжня России» проходила в формате онлайн. В течение этих выходных в любом месте, в любое время люди самостоятельно проходили дистанцию. При помощи программы-трекера или спортивных часов или фиксировали результат. Заносили его на сайт e-champs.com. А в следующие выходные мы наградим победителей», - сказал первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.