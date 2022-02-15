На маршруте № 525 «Балашов-Ртищево» изменилось расписание

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Отправление автобусов от остановочного пункта «Балашов АС»:06-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам;14-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницамОтправление автобусов от остановочного пункта «Ртищево АС»:10-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам;17-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.