На маршруте № 525 «Балашов-Ртищево» изменилось расписание
С 13 февраля движение автобусов по маршруту № 525 «Балашов – Ртищево» будет осуществляться еженедельно по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам согласно следующему расписанию:
Отправление автобусов от остановочного пункта «Балашов АС»:
06-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам;
14-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам
Отправление автобусов от остановочного пункта «Ртищево АС»:
10-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам;
17-00 час. по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.