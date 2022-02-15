Российская агропромышленная неделя стартовала на «ЭКСПО 2020» в Дубае

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Ее работа продлится до 24 февраля 2022 года. Для гостей организована интерактивная выставка «AGRO ART MUSEUM», которая с помощью шедевров великих русских художников XIX-XX вв. с историей, потенциалом и масштабом знакомит российского сельского хозяйства.В программу Российской агропромышленной недели включены серия круглых столов и бизнес-встреч представителей российских компаний и отраслевых союзов с представителями ритейла, закупочными компаниями и дистрибьюторами. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание и панельная дискуссия о потенциале инвестиционного сотрудничества России и стран Персидского залива. В Неделе принимают участие свыше 60 российских компаний, шесть из которых выступают отраслевыми партнерами мероприятий – «Мираторг», ГАП «Ресурс», «Био-Тон», «ЭкоНива», «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» и «Юг Руси» продемонстрируют потенциал крупнейших отраслей российского агропромышленного комплекса.По словам заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина, участие ведущих российских компаний и Минсельхоза России в «ЭКСПО 2020» не только открывает для них дополнительные возможности в расширении торговли аграрной продукцией, но и демонстрирует максимальному количеству зарубежных партнеров потенциал российского сельского хозяйства.