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Более двухсот единиц спецтехники расчищает дороги регионального значения

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В Саратовской области днем 14 февраля в 10 районах региона наблюдались снег и низовая метель, 28 районах осадков не было.

На расчистку дорог регионального значения вышло 213 единиц спецтехники и 104 дорожных рабочих. Так, в Вольском районе для уборки дорог привлекли 17 единиц техники, Саратовском – 12, в Базарно-Карабулакском – 11, в Пугачевском и Балтайском – по 10. К работам на транзитных маршрутах в Саратове привлекли 30 ед.спецтехники.

В настоящее время продолжается очистка проезжей части от снега и обработка песко-соляной смесью. За день израсходовано 626 т реагентов.

По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.