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В марте жителей региона ожидает три выходных дня подряд

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День защитника Отечества, 23 февраля, для работающих, как в режиме пятидневной рабочей недели, так и в режиме шестидневной будет выходным, а 22 февраля – рабочим днем, сокращенным на один час.

8 марта – нерабочий праздничный день – приходится на вторник. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта.

В связи с этим работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 6, 7 и 8 марта, при этом суббота, 5 марта, станет рабочим днем, сокращенным на один час.

Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут 6 и 8 марта. Ввиду того, что для организаций, применяющих шестидневную рабочую неделю, 5 марта выпадает на субботу, переноса с 5 марта на 7 марта для них не предусмотрено.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере:

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

– работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки;

– работникам, получающим оклад, – не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

По желанию работника, ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.

В соответствии с правовыми позициями постановлений Конституционного Суда Российской Федерации работа в выходные и нерабочие праздничные дни должна оплачиваться сверх минимального размера оплаты труда и минимальной заработной платы.

В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.