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На сегодняшний день в Саратовской области по «Пушкинской карте» приобретено более 33 тысячи билетов на сумму 12,5 миллиона рублей

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По данным Почта Банка на начало 2022 года в нашем регионе из почти 200 тыс. молодых людей от 14 по 22 лет Пушкинскую карту оформили свыше 80 тыс. человек.

Подробная афиша мероприятий «Пушкинской карты» размещена на сайтах учреждений, на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».

Итак, что такое «Пушкинская карта» в Саратовской области? Это пропуск в золотой фонд региональной культуры. Это возможность быть участником Международных фестивалей. Это шанс увидеть лучшие премьерные и гастрольные спектакли.

О масштабности проекта в Саратовской области лучше судить по цифрам и статистическим рейтингам.

В настоящее время в проекте зарегистрировано 51 учреждение культуры в 15-ти муниципальных районах области и городе Саратов.

По количеству мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», наш регион занимает 4 место в ПФО и 12 по России.

В региональную афишу «Пушкинской карты» включено 583 мероприятия, в том числе 294 спектакля и 81 концерт. Количество их ежемесячно увеличивается.

На сегодняшний день по «Пушкинской карте» приобретено 33 тыс. 150 билетов на сумму 12 млн 688 тыс. рублей, 85% которых приходится на мероприятия театрально-концертных учреждений.

На спектакли продано 22 тысячи билетов, на концерты – 1960 билетов.

Наибольшей популярностью у пользователей карты пользуются:

- театр драмы имени Слонова – приобретено 7600 билетов,

- ТЮЗ им. Киселева

- театр оперы и балета

- Балашовский театр драмы



Среди музеев лидерами являются:

- Радищевский музей

- музей-усадьба Чернышевского

- Исторический парк.
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