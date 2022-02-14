На сегодняшний день в Саратовской области по «Пушкинской карте» приобретено более 33 тысячи билетов на сумму 12,5 миллиона рублей

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Подробная афиша мероприятий «Пушкинской карты» размещена на сайтах учреждений, на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».Итак, что такое «Пушкинская карта» в Саратовской области? Это пропуск в золотой фонд региональной культуры. Это возможность быть участником Международных фестивалей. Это шанс увидеть лучшие премьерные и гастрольные спектакли.О масштабности проекта в Саратовской области лучше судить по цифрам и статистическим рейтингам.В настоящее время в проекте зарегистрировано 51 учреждение культуры в 15-ти муниципальных районах области и городе Саратов.По количеству мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», наш регион занимает 4 место в ПФО и 12 по России.В региональную афишу «Пушкинской карты» включено 583 мероприятия, в том числе 294 спектакля и 81 концерт. Количество их ежемесячно увеличивается.На сегодняшний день по «Пушкинской карте» приобретено 33 тыс. 150 билетов на сумму 12 млн 688 тыс. рублей, 85% которых приходится на мероприятия театрально-концертных учреждений.На спектакли продано 22 тысячи билетов, на концерты – 1960 билетов.Наибольшей популярностью у пользователей карты пользуются:- театр драмы имени Слонова – приобретено 7600 билетов,- ТЮЗ им. Киселева- театр оперы и балета- Балашовский театр драмыСреди музеев лидерами являются:- Радищевский музей- музей-усадьба Чернышевского- Исторический парк.