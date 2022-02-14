В Саратове стартует прием предложений по выбору общественных территорий

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Начался прием предложений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Оставить свои предложения саратовцы могут через платформу обратной связи, нажав на баннер «Мой выбор, Мое будущее» либо через онлайн-форму на сайте администрации Саратова.Сбор идей для благоустройства продлится до 20 февраля текущего года.Все предложенные горожанами общественные зоны будут сформированы в единый список. Из них будут отобраны наиболее востребованные территории, именно за них саратовцы будут голосовать на федеральной платформе для онлайн-голосования za.gогоdsrеdа.ru.В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Скверы, парки и площади, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Все этапы проектирования, как и выбор территорий для благоустройства, будут проходить с учетом мнений и пожеланий горожан, сформированных в общественное задание, на основании которого будет выстроена концепция благоустройства.