Начался онлайн-челлендж, посвященный Международному дню родного языка
21 февраля отмечается Международный день родного языка. Министерство внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит онлайн-челлендж, посвященный этой дате.
Принять участие в онлайн-челлендже может любой желающий. Для этого необходимо записать на видео стихотворение, песню, пожелание, обращение или поздравление на родном языке и опубликовать ролик в социальных сетях (желательно в национальном костюме) с хештегом #ДеньРодногоЯзыка.
Заявки и видеоролики для участия в челлендже принимаются по 17 февраля 2022 года на электронный адрес kfo64@list.ru (Юнг Елене Леонидовне с темой письма «Родной язык»).
Видеоролик может быть размещен в открытом доступе в сети Интернет (Инстраграмм, ТикТок, Вконтакте, Одноклассники, Youtube и др.) или на файлообменнике с указанием ссылки в заявке.
Требования к видеоролику:
1) длительность не более двух минут;
2) качество не ниже 360 px;
3) формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.
Обладатели лучших видеороликов получат дипломы и памятные подарки.