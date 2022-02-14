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Саратовской области планируют приобрести свыше 164 тысяч тонн минеральных удобрений

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В Саратовской области полным ходом идет подготовка к весеннему севу, сельхозтоваропроизводителями ведется работа по заключению договоров на приобретение и контрактацию минеральных удобрений.

К сегодняшнему дню под новый урожай по уже заключенным договорам и запасам удобрений у дистрибьюторов приобретено 60,5 тыс тонн удобрений, в том числе в течение января-февраля 26,8 тыс тонн. Из них 18,1 тыс тонн аммиачной селитры, 1,5 тыс тонн азофоски, 2,9 тыс. тонн КАС-32, 3,0 тыс. тонн аммофоса, 1,2 тыс. тонн прочих.

На февраль - март законтрактовано 7,4 тыс. тонн аммиачной селитры, 2,6 тыс. тонн карбамида, 2,7 тыс. тонн азофоски, 1,0 тыс. тонн аммофоса, 1,2 тыс. тонн КАС-32.

Стоит отметить, что на текущую дату 2021 года было приобретено 30,4 тыс. тонн удобрений, в том числе 11,3 тыс. тонн аммиачной селитры.