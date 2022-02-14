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На вокальном конкурсе «Новая Звезда — 2022» Саратовскую область будет представлять Василий Пасечник

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Федеральный телеканал «Звезда» приступает к съемкам вокального конкурса «Новая Звезда — 2022».

Его особенность состоит в том, что участие принимают представители всех 85 субъектов РФ. Организаторы считают, что так зрители смогут увидеть самобытность, красоту и разнообразие разных уголков России.

Саратовскую область на проекте представит Василий Пасечник. Несмотря на то, что у Василия нет музыкального образования, музыка в его жизни присутствовала с детства. Василий до 18 лет жил в небольшом посёлке Советское, гордится своим регионом и знаменитыми земляками – Полиной Гагариной, Олегом Янковским, Евгением Мироновым, Олегом Табаковым.

В конкурсе будет два победителя — одного выберут члены жюри, а второго, посредством голосования — зрители.