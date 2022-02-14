Саратовский минтранс набирает новую «Школу дорожной грамоты»

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Помимо особенностей ремонта дорог, будут затронуты вопросы мостостроения. Так как в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано несколько мостов.«Школа дорожной грамоты» - это образовательный проект министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Все желающие могут прослушать теоретический курс по основам дорожного строительства, а затем, успешно «сдав экзамен», выезжать на объекты ремонта вместе со специалистами Минтранса. Это не первый опыт реализации обучающего проекта. Первая «Школа дорожной грамоты» была запущена в 2021 году. Тогда набор, преимущественно, проводился среди жителей и молодых общественников г. Саратова. Принять участие изъявили 40 граждан.«Несмотря на то, что часть ребят отсеялась, остались действительно те, кому интересно осуществлять общественный контроль за ремонтом дорог. Первая «Школа дорожной грамоты» натолкнула нас на мысль о создании молодежного общественного совета при министерстве», - поделился один из выпускников Школы Максим Лепилин. – «Мы предложили министру Алексею Петаеву сотрудничество, где мы – первые выпускники Школы – готовы выступать в качестве посредников между минтрансом и студентами».Ещё одна выпускница Школы – пенсионерка Татьяна Пархоменко регулярно выезжала на совместный контроль ремонта объектов нацпроекта.«Больше привлекли практические занятия – выезды на дороги. Особенно приемка одного из этапов работ – на дороге «Красный Яр - Ленинское». Мы наблюдали, как проверяют дорогу на уклон, ровность покрытия. А на другом объекте нам на месте показывали, как производится отбор проб (кернов), выдержано ли сцепление между слоями дорожной одежды, а затем – на другом участке дороги мы измерили температуру асфальтобетонной смеси, - рассказала Татьяна Пархоменко. – Это очень полезный образовательный проект. Я часто езжу по стране и теперь на ремонт дорог смотрю другими глазами, подмечаю какие-то детали, конечно, те, которые могу увидеть без специального оборудования».Как показал опыт, жители могут быть хорошими помощники при грамотном контроле дорожных работ. Например, жители Красноармейского района сообщили специалистам минтранса о том, что остановочный павильон, вероятно, устанавливают с нарушением. Выяснилось, что жители были правы. Подрядчику пришлось исправлять все за свой счет.В настоящий момент идет набор группы в «Школу дорожной грамоты». Планируется, что теоретические занятия будут проводиться в дистанционном формате посредством приложения Zoom. А после старта дорожного сезона, начнутся встречи с жителями в районах непосредственно на дорожных объектах.