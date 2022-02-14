14 Февраля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:12 | 14 февраля
В Энгельсе построят ледовый дворец
17:00 | 14 февраля
В марте жителей региона ожидает три выходных дня подряд
16:02 | 14 февраля
В Саратове стартует прием предложений по выбору общественных территорий
15:18 | 14 февраля
На сегодняшний день в Саратовской области по «Пушкинской карте» приобретено более 33 тысячи билетов на сумму 12,5 миллиона рублей
14:16 | 14 февраля
Начался онлайн-челлендж, посвященный Международному дню родного языка
13:35 | 14 февраля
Саратовской области планируют приобрести свыше 164 тысяч тонн минеральных удобрений
12:39 | 14 февраля
На вокальном конкурсе «Новая Звезда — 2022» Саратовскую область будет представлять Василий Пасечник
11:45 | 14 февраля
Саратовский минтранс набирает новую «Школу дорожной грамоты»
10:48 | 14 февраля
В Саратовской области наградили кавалеров «Ордена ладошки»
09:53 | 14 февраля
В Саратове прошла VI межрегиональная конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование, культура»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области наградили кавалеров «Ордена ладошки»

Новости


В минувшую пятницу в Музыкально-эстетическом лицее города Энгельса состоялась X Торжественная церемония награждения кавалеров «Ордена Ладошки».

Белый медальон с золотистой ладошкой был вручен композитору и барду Григорию Гладкову (Москва), руководителю детского театра «Домисолька» Ивану Жиганову (Москва), общественному деятелю и просветителю Наталии Корольковой (Саратов), ответственному секретарю «Национальной родительской ассоциации Алексею Гусеву (Москва), президенту благотворительного фонда «Ярдэм» Илдару Баязитову (Казань), а также коллективу цирка «Арт-Алле» (Маркс).

«Проект «Орден Ладошки», в котором приняли участие более 20 тысяч школьников Саратовской области, проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, – отметил один из его авторов, психолог Сергей Саратовский. - Организаторы выражают искреннюю признательность детям, сделавшим свой выбор, руководству и педагогам образовательных учреждений области, региональным министерствам образования и культуры, а также социальным партнерам и благотворителям, внесшим свою лепту в доброе дело воспитания и просвещения подрастающего поколения. В последние годы статус этой детской награды заметно вырос, что подтверждают слова композитора Григория Гладкова, сказавшего: «Ты можешь родиться и трудиться, где угодно, но признание должен получить именно в Саратове».

На мероприятие также были приглашены почетные гости, в числе которых - композитор Ольга Юдахина, которой вручили общественную медаль «За просветительскую деятельность».

Неожиданным сюрпризом для детей стала и встреча с Еленой Геринас, чье детское фото легло в основу собирательного образа – легендарного портрета на шоколаде «Аленка».

По завершении церемонии состоялось торжественное гашение конверта «Орден Ладошки» с участием регионального руководства «Почты России», после чего новые кавалеры почетного знака детского признания провели тематические мастер-классы для детей и взрослых в очном и дистанционном форматах.