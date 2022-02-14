В Саратовской области наградили кавалеров «Ордена ладошки»

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Белый медальон с золотистой ладошкой был вручен композитору и барду Григорию Гладкову (Москва), руководителю детского театра «Домисолька» Ивану Жиганову (Москва), общественному деятелю и просветителю Наталии Корольковой (Саратов), ответственному секретарю «Национальной родительской ассоциации Алексею Гусеву (Москва), президенту благотворительного фонда «Ярдэм» Илдару Баязитову (Казань), а также коллективу цирка «Арт-Алле» (Маркс).«Проект «Орден Ладошки», в котором приняли участие более 20 тысяч школьников Саратовской области, проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, – отметил один из его авторов, психолог Сергей Саратовский. - Организаторы выражают искреннюю признательность детям, сделавшим свой выбор, руководству и педагогам образовательных учреждений области, региональным министерствам образования и культуры, а также социальным партнерам и благотворителям, внесшим свою лепту в доброе дело воспитания и просвещения подрастающего поколения. В последние годы статус этой детской награды заметно вырос, что подтверждают слова композитора Григория Гладкова, сказавшего: «Ты можешь родиться и трудиться, где угодно, но признание должен получить именно в Саратове».На мероприятие также были приглашены почетные гости, в числе которых - композитор Ольга Юдахина, которой вручили общественную медаль «За просветительскую деятельность».Неожиданным сюрпризом для детей стала и встреча с Еленой Геринас, чье детское фото легло в основу собирательного образа – легендарного портрета на шоколаде «Аленка».По завершении церемонии состоялось торжественное гашение конверта «Орден Ладошки» с участием регионального руководства «Почты России», после чего новые кавалеры почетного знака детского признания провели тематические мастер-классы для детей и взрослых в очном и дистанционном форматах.