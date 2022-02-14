В Саратове прошла VI межрегиональная конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование, культура»

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Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Конференция организована региональной татарской национально-культурной автономией области, национальной татарской гимназией № 1 г. Саратова при поддержке Правительства области, администрации муниципального образования «Город Саратов», ПИУ имени П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС.В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, первый заместитель муфтия Саратовской области, директор Медресе «Шейх Саид» Расим-хазрат Кузяхметов, сопредседатель общественной организации – региональная татарская национально-культурная автономия области Мухаммад Мадъяров, директор Национальной татарской гимназии № 1 г. Саратова Венера Салихова, педагоги и учащиеся гимназии, представители экспертного и научного сообщества.Наталья Трошина поприветствовала участников конференции и отметила, что проведение подобных мероприятий вносит значимый вклад в развитие межкультурного диалога, традиционных культурных и исторических связей, в укрепление дружбы между народами Поволжья, имеющих богатые исторические традиции.В ходе заседания перед аудиторией выступили школьники-участники конференции из разных регионов страны: городов Москва и Нижний Новгород, Республики Татарстан, Пензенской и Саратовской областей. Работы были представлены по исследованию, поиску и сохранению интереса к традициям, религиозным конфессиям и языкам.Аналогичные вопросы обсуждали в Саратове на заседании актива татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, депутат Саратовской областной Думы Ирфан Аблязов, председатель Совета общественной организации - региональная татарская национально-культурная автономия Саратовской области Камиль Аблязов, руководители и представители татарских национально-культурных организаций Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Уфы, Саранска, Перми, Чебоксар, Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода.Наталья Трошина отметила, что «в Саратовской области национальные общины, традиционные конфессии, казачество, органы государственной власти и муниципального самоуправления осознают важность сохранения этноконфессионального мира и согласия на территории области. Мы стремимся, чтобы представители любой национальности чувствовали себя комфортно и имели возможность сохранять и развивать свою традиционную культуру».Окружные заседания актива татарских общественных организаций с участием руководства Национального совета Всемирного конгресса татар регулярно проводятся в федеральных округах Российской Федерации с целью ознакомления с опытом работы общественных объединений в вопросах сохранения этнической и культурной идентичности татар, а также удовлетворения этнокультурных потребностей татарского населения, проживающего в регионах России.