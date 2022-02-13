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«Лыжня России – 2022»: Сильнейшие лыжники области приняли участие в гонке на Кумысной поляне

Новости
«Лыжня России – 2022»: Сильнейшие лыжники области приняли участие в гонке на Кумысной поляне

Сегодня на Кумысной поляне прошел один из этапов «Лыжни России – 2022». В Саратовской области эти соревнования проходят в двух форматах: сильнейшие спортсмены приняли участие в привычной гонке, а жители региона участвуют в режиме онлайн.

В этом году выбор дистанции зависит только от возраста участников:

10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет;
5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.

На старт вышли около 200 спортсменов, которые имеют не ниже 2 разряда по лыжным гонкам. Шесть сильнейших на каждой дистанции получили призы от Губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

«Для жителей Саратовской области «Лыжня России» проходит в формате онлайн. В течение этих выходных в любом месте, в любое время люди самостоятельно проходят дистанцию. При помощи программы-трекера или спортивных часов или фиксируют результат. Заносят его на сайт e-champs.com. А в следующие выходные мы наградим победителей», - сказал первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

Согласно регистрации в эти выходные принять участие в лыжной гонке на призы Губернатора Саратовской области в рамках 40 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» планируют порядка 11 000 жителей области.

Министерство молодежной политики и спорта области

«Лыжня России – 2022»: Сильнейшие лыжники области приняли участие в гонке на Кумысной поляне