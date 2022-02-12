Саратовские общественники поддержали Хартию «Цифровая этика детства»
Руководители общественных организаций области, которые выступили в поддержку инициативы Альянса по защите детей в цифровой среде и подписали Хартию «Цифровая этика детства» сегодня, 11 февраля, рассказали о мотивах подписания документа.
В пресс-конференции приняли участие президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», заместитель председателя Общественной палаты области Алла Фетисова, директор АНО «Мы Вместе Детям» Елена Шебалова, председатель «Ассоциации приемных семей» Елена Кичаева, директор АНО поддержки семьи и детства «Всегда рядом» Лилия Пастушкова, а также первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.
Участники пресс-конференции рассказали об актуальности и значимости Хартии в современных условиях стремительного развития цифровых технологий и, основываясь на проводимой их организациями работе, обозначили свои мотивы подписания этого документа.
По словам Аллы Фетисовой, дети всех возрастов сегодня большую часть времени проводят с гаджетами, они потребляют образовательный, развлекательный контент, ведут там коммуникации, и поэтому очень важно оградить детей от тех опасностей, которые перешли сегодня в онлайн.
Елена Шебалова подчеркнула важность присутствия в интернете для детей с ограниченными возможностями, для которых это становится основным доступным способом общения с миром, выразив надежду, что площадка Хартии даст новые возможности для обеспечения безопасности этой группы детей и подростков.
Елена Кичаева и Лилия Пастушкова отметили важность реализации сегодня целого ряда просветительских проектов, направленных на информирование общества о возможностях и опасностях в Интернете, способах защиты и получения помощи в случае возникновения опасности в онлайн-среде.
В свою очередь Денис Попонов отметил, что безопасность детей в сети Интернет, их цифровая грамотность – путь к здоровому и стабильному обществу в эпоху информационных технологий. Участие в Хартии для общественных организаций расширяет возможности для проектной работы, задает новые форматы мероприятий для обмена опытом и практиками в сфере цифрового развития и безопасности. Все присоединившиеся к Хартии организации выводят на новый уровень свою деятельность с точки зрения социальной ответственности.
Присоединиться к Хартии могут любые государственные, общественные и коммерческие организации. Сделать это можно на сайте Альянса https://internetforkids.ru/charter/.
В пресс-конференции приняли участие президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», заместитель председателя Общественной палаты области Алла Фетисова, директор АНО «Мы Вместе Детям» Елена Шебалова, председатель «Ассоциации приемных семей» Елена Кичаева, директор АНО поддержки семьи и детства «Всегда рядом» Лилия Пастушкова, а также первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.
Участники пресс-конференции рассказали об актуальности и значимости Хартии в современных условиях стремительного развития цифровых технологий и, основываясь на проводимой их организациями работе, обозначили свои мотивы подписания этого документа.
По словам Аллы Фетисовой, дети всех возрастов сегодня большую часть времени проводят с гаджетами, они потребляют образовательный, развлекательный контент, ведут там коммуникации, и поэтому очень важно оградить детей от тех опасностей, которые перешли сегодня в онлайн.
Елена Шебалова подчеркнула важность присутствия в интернете для детей с ограниченными возможностями, для которых это становится основным доступным способом общения с миром, выразив надежду, что площадка Хартии даст новые возможности для обеспечения безопасности этой группы детей и подростков.
Елена Кичаева и Лилия Пастушкова отметили важность реализации сегодня целого ряда просветительских проектов, направленных на информирование общества о возможностях и опасностях в Интернете, способах защиты и получения помощи в случае возникновения опасности в онлайн-среде.
В свою очередь Денис Попонов отметил, что безопасность детей в сети Интернет, их цифровая грамотность – путь к здоровому и стабильному обществу в эпоху информационных технологий. Участие в Хартии для общественных организаций расширяет возможности для проектной работы, задает новые форматы мероприятий для обмена опытом и практиками в сфере цифрового развития и безопасности. Все присоединившиеся к Хартии организации выводят на новый уровень свою деятельность с точки зрения социальной ответственности.
Присоединиться к Хартии могут любые государственные, общественные и коммерческие организации. Сделать это можно на сайте Альянса https://internetforkids.ru/charter/.